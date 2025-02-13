شكرا لقرائتكم خبر عن تمت.. تفاصيل عقد بيسيرو مع الزمالك لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع البرتغالى جوزيه بيسيرو لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسري جروس، و الذى ودع اللاعبين خلال تدريب اليوم.

وأرسل مسئولو الزمالك العقود الى بيسيرو الكترونيا، وهو ما وافق عليه المدرب البرتغالى، حيث يتولى القيادة الفنية للزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، مع وجود شرط جزائى في العقد 3 أشهر، ويصل راتبه الى 100 الف دولار .

ومن المقرر أن يوقع بيسيرو على العقد فور الوصول الى القاهرة مساء اليوم.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض ودع اللاعبين فى مران اليوم الخميس قبل مواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن جروس صافح اللاعبين فى مران الخميس وأخبرهم أن اليوم هو التدريب الأخير له فى القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن جروس أبلغ اللاعبين بسعادته بالفترة القصيرة التى قضاها معهم وطالبهم بمواصلة الانتصارات والاستمرار على نفس الحماس.

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لفسخ التعاقد بالتراضى وذلك بعد التوصل لاتفاق مع البرتغالى بيسيرو لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وتاتى الجلسة مع جروس للتوصل الى اتفاق لفسخ العقد خاصة وأن العقد به شرط جزائى قيمته 170 الف دولار، وذلك بخلاف 60 ألف دولار جزء من قيمة راتبه مع الفريق.