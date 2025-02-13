شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة غزل المحلة والمصري لاستاد برج العرب بدلًا من السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة و المصري إلى استاد برج العرب بالإسكندرية بدلاً من استاد السويس في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء 18 فبراير ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري نايل.

كما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تقديم موعد مباراة حرس الحدود أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل 16 فبراير ، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لدوري نايل لتقام في السادسة و النصف مساء بدلاً من السابعة.