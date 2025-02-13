شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى nile قبل ختام الجولة الـ 13 والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز، دورى nile حيث يلتقى مودرن سبوت مع طلائع الجيش، وإنبى مع الاتحاد السكندرى.

بيراميدز يتصدر قمة ترتيب الدورى

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى، حيث يعتلى القمة برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلى الذى يحتل وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ثم المصرى رابعا برصيد 23 نقطة.

ترتيب فرق الدورى فى مباريات اليوم

وفيما يخص مباريات اليوم يحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

وعلى مستوى إنبى فيحتل المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى..

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الاهلى 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصرى 23 نقطة

5- سيراميكا 20 نقطة

6- البنك الاهلى 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- الحدود 18 نقطة

9- بتروجت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- زد 16 نقطة

12- طلائع الجيش 16 نقطة

13-الاتحاد السكندرى 14 نقطة

14- الاسماعيلى 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- انبى 7 نقاط

18- مودرن سبورت 7 نقاط