شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لبيسيرو في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بـ الزمالك أن البرتغالى جوزيه بيسيرو الذى اقترب من تدريب الزمالك، سوف يستقدم الجهاز المعاون له في تدريب الفريق، على أن يتكون من 4 أفراد معه.

وأضاف المصدر أن بيسيرو يستقدم معه مدرب مساعد، و مدرب حراس، بالإضافة إلى محلل أداء ومخطط أحمال، مشيرا إلى أن أيمن عبد العزيز مرشح بقوة للانضمام للجهاز المعاون مع بيسيرو ليكون المدرب المصرى فى الجهاز.

وأوضح أن بيسيرو جمع معلومات وتقارير عن لاعبى الفريق، قبل قدومه إلى القاهرة، ليكون على دراية بالفريق على أن يقود الفريق في مواجهة بتروجت المقبلة.

ويصل البرتغالى جوزيه بيسيرو الى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة ، لتولى تدريب الزمالك خلفا للسويسرى كريستيان جروس.

وكشف مصدر بالزمالك أن بيسيرو تم التفاوض معه خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الاتفاق على توليه المهمة، وهو ما رحب به المدرب على أن يتولى تدريب الفريق بعد رحيل جروس.

وسبق لبيسيرو تدريب فريق الأهلى عام 2015، و كانت أخر محطة تدريبية له مع منتخب نيجيريا حيث قادهم لنهائى كاس الأمم الأفريقية 2023.