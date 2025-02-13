شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع جروس لفسخ التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لفسخ التعاقد بالتراضى وذلك بعد التوصل لاتفاق مع البرتغالى بيسيرو لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وتاتى الجلسة مع جروس للتوصل الى اتفاق لفسخ العقد خاصة وأن العقد به شرط جزائى قيمته 170 الف دولار، وذلك بخلاف 60 ألف دولار جزء من قيمة راتبه مع الفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك التوصل إلى اتفاق مع جروس بالحصول على جزء من المبلغ، وحال الرفض يتم العرض عليه البقاء كمديرا رياضيا ، وحال التمسك بالحصول مستحقاته يتم سداد الأموال كاملة .

يذكر أن مصدر بالزمالك أكد أن بيسيرو سيصل القاهرة خلال ساعات لتولى تدريب الفريق خلفا لجروس