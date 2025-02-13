شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: بيسيرو يصل القاهرة خلال ساعات لتدريب الفريق خلفا لجروس والان مع تفاصيل الخبر

يصل البرتغالى جوزيه بيسيرو الى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة ، لتولى تدريب الزمالك خلفا للسويسرى كريستيان جروس.

وكشف مصدر بالزمالك أن بيسيرو تم التفاوض معه خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الاتفاق على توليه المهمة، وهو ما رحب به المدرب على أن يتولى تدريب الفريق بعد رحيل جروس.

وسبق لبيسيرو تدريب فريق الأهلى عام 2015، و كانت أخر محطة تدريبية له مع منتخب نيجيريا حيث قادهم لنهائى كاس الأمم الأفريقية 2023.

قاد بيسيرو منتخب نيجيريا لنهائى كأس أمم أفريقيا 2023، أمام كوت ديفوار، في المباراة النهائية للنسخة رقم 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ، وهو انجاز كبير لبيسيرو مع المنتخب النيجيري إلا أنه خسر اللقب بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وقبل قدوم بيسيرو لمصر نرصد كل ما قدمه مع النادى الأهلى خلال السنوات الماضية، بيسيرو قضى 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى منذ وصوله إلى القاهرة يوم 16 أكتوبر 2015 لتولى المهمة، وقاد بيسيرو الأهلى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة فى المركز الثالث للدورى، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط، وهو ما جعل الجماهير توجه الانتقادات الحادة إليه وطالبت الإدارة بضرورة رحيله.

وسجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف وهى حصيلة كبيرة مقارنة بعدد المباريات التى خاضها الفريق الأحمر منذ بداية المسابقة وقتها.

ورحل بيسيرو عن الأهلى في يناير 2016 بشكل مفاجئ وقبل أيام من مباراة الفريق أمام الإسماعيلى في بطولة الدورى.