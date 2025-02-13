شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات جاستين آرثر أمام إنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا خدمات مدافعه جاستين آرثر الذى غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام زد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام فاركو.

وسيكون جاستين آرثر جاهزا لتدعيم سيراميكا أمام إنبى ليعيد الصلابة الدفاعية للفريق الذى أصبح يستقبل أهدافا في كل مباراة، حيث سكنت شباكه 14 هدفا في 13 مباراة، ليتراجع للمركز الخامس في ترتيب الدورى.

ويخضع الثنائى مروان عثمان ورجب نبيل لاعبى نادى سيراميكا، لفحص طبى اليوم قبل مران الفريق استعدادا لمواجهة إنبى الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة عشر، حيث يعد آخر فوز للفريق كان على غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة العاشرة.

واشتكى الثنائى مروان عثمان ورجب نبيل من التواء في الأنكل خلال مباراة الفريق أمام زد، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويجرى الجهاز الطبي لفريق سيراميكا اليوم أشعة للثنائى قبل نزولهما المران، خاصة أن مروان عثمان اشتكى من ألم شديد، في حين أن رجب نبيل استكمال المباراة ولكنه عانى أيضا من هذه الآلام.

وفى نفس السياق، يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات عبد الله مجدى ظهير أيمن الفريق لمدة 6 أسابيع بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بقطع فى الضامة بعد الإصابة التى تعرض لها أمام فاركو فى الجولة الثانية عشرة من دوري nile.

وتعرض عبد الله مجدى لإصابة قوية خلال مباراة فاركو وخضع لأشعة أثبتت وجود قطع فى الضامة، ويحتاج اللاعب 6 أسابيع قبل العودة مجددا لمباريات سيراميكا.