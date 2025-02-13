شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يقود الإسماعيلى فنيا أمام الأهلى بعد رحيل حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود عماد سليمان نائب رئيس الكرة بنادى الإسماعيلى، الدراويش فنيا أمام الاهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

وقدم حمد إبراهيم اعتذارا لمجلس إدارة الإسماعيلى عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للدراويش بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة عشرة من الدورى.

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلى على إسناد مهمة تدريب الفريق أمام الاهلى إلى عماد سليمان، لحين الاستقرار على خليفة حمد إبراهيم الذى تمسك بالرحيل عن الدراويش وتم قبول استقالته.

ويستعيد فريق الإسماعيلى، خدمات الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

وغاب خالد النبريصى عن الإسماعيلى أمام الجونة في المباراة التي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، والتي جمعتهما على استاد خالد بشارة في الجولة الـ13 من الدورى، بسبب إجهاد عضلى.

وفضل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى إراحته أمام الجونة من أجل عدم تفاقم إصابته نظرا لحاجة الفريق لخدماته أمام الأهلى والمصرى في الجولتين القادمتين.

ويشارك خالد النبريصى بشكل طبيعى في مران الإسماعيلى استعدادا للأهلى، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة.