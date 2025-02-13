شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أمم أفريقيا.. المحطة الأخيرة لـ "بيسيرو" قبل الاقتراب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية دخول مسئولو الزمالك في مفاوضات مع المدرب البرتغالى جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق خللفا لجروس، فى ظل تراجع أداء الفريق الفترة الأخيرة، وتم الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد، حيث رحب بيسيرو بتدريب الزمالك ، ولكن بعد رحيل جروس.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى في أكتوبر من عام 2015.

وقبل الاقتراب من العودة للدورى المصرى ، فكانت أخر محطات بيسيرو فى مشواره التدريبى مع المنتخب النيجيرى، حيث نجح فى قيادتهم لنهائى أمم أفريقيا 2023.

قاد بيسيرو منتخب نيجيريا لنهائى كأس أمم أفريقيا 2023، أمام كوت ديفوار، في المباراة النهائية للنسخة رقم 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ، وهو انجاز كبير لبيسيرو مع المنتخب النيجيري إلا أنه خسر اللقب بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وفى مارس 2024 أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن رحيله رسميا عن تدريب منتخب نيجيريا، مع نهاية عقده مع الاتحاد النيجيري،.

وتولى بيسيرو، تدريب المنتخب النيجيري، خلال شهر مايو من عام 2022، وقاد فريق النسور فى 22 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 5 وخسر 7 مباريات، ليعلن رحيله فى مارس 2024.