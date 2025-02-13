شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة بيتسبرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، محمد أبو الغار، كريم الحمامي ومصطفى السيرتي، إلى دور الـ 16 ببطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

فوز محمد أبو الغار على سايمون هيربيرت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 9-11, 11-7, 11-1.

فوز كريم الحمامي على يانيك أوملر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-4.

فوز مصطفى السيرتي على عمر مسعد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 9-11, 11-8, 11-9, 12-10.



وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين من مصر وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار ومصطفى السيرتي.