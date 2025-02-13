شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين تألقوا فى الإيجيبشن ليج.. محمد يوسف وأحمد خطاب وسيد عيد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح خمس مدربين محليين بشكل لافت للنظر مع أنديتهم في الدورى المصرى مع اختلاف الأهداف، وبالرغم من الإمكانيات المتاحة إلا أن إمكانيات هؤلاء المدربين ظهرت بشكل كبير مع الأندية، وجاء الاستقرار ليعطى الفرصة للمديرين الفنيين ليعبروا عن أنفسهم بشكل كبير.

محمد يوسف يعود لدائرة الضوء مع الحدود

عاد محمد يوسف مدرب الأهلى الأسبق لدائرة الضوء من جديد مع حرس الحدود الصاعد حديثا للإيجبيشن ليج، ورغم البداية السيئة للفريق العسكرى، إلا أنهم نجحوا فى اللقاءات الأخيرة فى تجميع 18 نقطة وضعتهم فى المركز السادس بجدول الترتيب.

أحمد خطاب ينجح مع فاركو

استطاع أحمد خطاب المدير لفاركو التعبير عن نفسه بشكل كبير مع فاركو في الموسم الثانى على التوالي، وبالرغم من إيقاف القيد للنادى السكندرى وبيع أفضل لاعبيه محمود جهاد للزمالك ووليد على لمودرن سبورت إلا أنه استطاع أن يكمل باللاعبين المستمرين في القائمة.

فاركو حاليا يحتل المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 18 نقطة بعدما أصبح للفريق هوية وشكل أداء، وباتت مبارياته تمثل صعوبة على أى منافس.

سيد عيد يتوهج مع بتروجت

يعد سيد عيد أفضل مدربى الدورى الممتاز بعدما نجح بلاعبين صغار السن، وصعد بهم الموسم المنقضى من دورى المحترفين للدورى الممتاز من تثبيت أقدامه وتقديم عروض قوية ضد كبرى المنافسين وهو ما أدى لدخولهم ضمن التسعة الكبار برصيد 17 نقطة.

على ماهر يواصل التألق مع المصرى

يواصل على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى التألق مع المصرى للموسم الثانى على التوالي أدت لصعود الفريق لدور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية واحتلاله للمركز الرابع بجدول الدورى برصيد 22 نقطة.

ويسعى على ماهر لتجميع أكبر عدد من النقاط للمنافسة على الدورى خلال الموسم الحالي في ظل اقتراب النقاط بين كل الفرق.

طارق مصطفى يعبر عن نفسه مع البنك الأهلى

عبر طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى عن نفسه بشكل كبير مع ناديه الموسم الحالي بعدما نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين، وهو ما أدى لوصول الفريق للمركز السابع برصيد 18 نقطة.