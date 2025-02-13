شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معالم تاريخية توثق زيارة كأس العالم للأندية للقاهرة في رحلته الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جولة كأس العالم للأندية، في زيارته الحالية للقاهرة، زيارة العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، والعلامات المميزة في الحضارة المصرية القديمة والعلامات المميزة في مصر، ضمن زيارته الترويجية لعدد من الدول التي يشارك أحد أنديتها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة في في شهر يونيو المقبل، حيث يمثل الأهلي مصر في تلك البطولة العالمية.

وشهدت زيارة كأس العالم للقاهرة الظهور في كلا من منطقة أهرامات الجزيرة أحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر ثم المتحف المصري الكبير والظهور رفقة الآثار الفرعونية القديمة، بخلاف الظهور بجوار برج القاهرة أحد المعالم التاريخية في قلب القاهرة، وأخيرا في ملعب التتش "الملعب التاريخي للنادي الأهلي"، والشاهد على التاريخ الناصح من البطولات والإنجازات لأبناء القلعة الحمراء.

زيارة الأهرامات



الكأس أمام سفح الهرم



الكأس وسط أهرامات الجيزة الثلاث



كأس العالم للأندية من أمام الأهرامات

زيارة المتحف الكبير



الكأس من قلب المتحف الكبير



كأس العالم للأندية في المتحف المصري الكبير

زيارة التتش وبرج القاهرة

كما تواجد كأس العالم للأندية داخل ملعب مختار التتش وعنونت صقحة الأهلى بتعليق: "أَنا البَطَلُ الَّذي خُبِّرتَ عَنهُ .. وَذِكري شاعَ في كُلِّ الأَفاقِ".



الكأس مع برج القاهرة



الكأس من قلب التتش



كأس العالم للأندية في الأهلي