شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تجديد عقد المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على تجديد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى.

ورفع مسئولو الزمالك اسم المثلوثى من قائمة الفريق، على أن يتم التجديد له الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق مع الموسم الجديد.

وكان المثلوثى خضع الى جراحة الصليبى في المانيا، وتحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك، ويخضع حاليا الى برنامج تأهيلى وعلاجى.

ورفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى الوافد الجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن المثلوثى سيحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة.