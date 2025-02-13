شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستهدف 3 أحلام من المشاركة فى أمم أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب (مواليد 2005) لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، المقررة إقامتها فى كوت ديفوار خلال أبريل 2025، وسط آمال كبيرة بتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى تاريخ الفراعنة في البطولة القارية.

يسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الفراعنة في البطولة القارية، وعلى مدار تاريخها، حققت مصر العديد من الأرقام المميزة والمكاسب من مشاركاتها في البطولة، مما يجعلها أحد القوى التقليدية في القارة السمراء.

المنتخب المصري سجل رقمًا قياسيًا في عدد المشاركات في أمم أفريقيا للشباب، ما يعكس مكانته القارية القوية، كما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، مما يعكس النجاح المستمر عبر الأجيال المختلفة،

يدخل المنتخب المصري البطولة بطموحات كبيرة، تتلخص في 3 أهداف رئيسية هي..



حصد اللقب الأفريقي للمرة الخامسة حصد اللقب الأفريقي للمرة الخامسة يسعى المنتخب لتعزيز مكانته بين كبار القارة واستعادة الأمجاد، حيث تُوج بالبطولة 4 مرات من قبل 1981، 1991، 2003، 2013.

ويسعى المدرب أسامة نبيه لقيادة المنتخب نحو تحقيق اللقب الأفريقي الخامس في تاريخ مصر، ليعزز مكانة الفراعنة بين كبار القارة، ويأمل نبيه في استغلال الجيل الحالي من المواهب الشابة لصناعة فريق قوي قادر على المنافسة بقوة في البطولة والتأهل إلى كأس العالم للشباب.



التأهل إلى كأس العالم للشباب 2025 التأهل إلى كأس العالم للشباب 2025 الوصول إلى المونديال المقرر في تشيلي هدف أساسي، حيث تمثل البطولة الأفريقية بوابة العبور للنهائيات العالمية، وستُقام نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، كوت ديفوار 2025 في الفترة المُمتدة من 26 أبريل إلى 18 مايو، حيث ستتنافس المنتخبات على حجز مكان في كأس العالم تحت 20 سنة 2025، في الشيلي، والتي ستنطلق في سبتمبر.

وسيكون لأفريقيا 4 ممثلين في تلك النهائيات، مما يمنح المنتخبات الـ12 المتأهلة حافزًا كبيرًا قبل عملية سحب قرعة دور المجموعات المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.





إعداد جيل المستقبل للمنتخب الأولالبطولة ستكون فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها لضمان مستقبل مشرق للكرة المصرية، على غرار نجوم سابقين،

وشهدت البطولة على مر تاريخها تألق العديد من اللاعبين الذين أصبحوا فيما بعد نجومًا للكرة المصرية، ومن بينهم عماد متعب الذي برز بقوة في نسخة 2003 قبل أن يصبح أحد أساطير الكرة المصرية.