على أبو جريشة يعلن اعتذاره عن استكمال مهمته كرئيس لقطاع الكرة بالإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، اعتذاره عن استكمال مهمته كرئيس لقطاع الكرة بنادى الإسماعيلى، تاركا المجال لمجلس إدارة الإسماعيلى لاختيار الأصلح للعبور بالفريق لبر الأمان.

وكتب على أبو جريشة عبر "فيس بوك": بيان اعتذار عن الاستمرار في رئاسة قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي.. جماهير الإسماعيلي العظيمة، وأبناء النادي الأوفياء، لقد شرفت خلال الفترة الماضية بتولي مسئولية رئاسة قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي، النادي الذي له فضل كبير عليّ طوال مسيرتي الرياضية، وذلك بدافع الواجب والانتماء في لحظة صعبة عقب رحيل المدير الفني للفريق. قبلت المهمة على أمل أن أساهم ولو بجهد بسيط في دعم الفريق في هذه الظروف الحرجة.



على أبو جريشة

إلا أن الواقع الذي واجهناه جميعًا كان صعبًا للغاية، حيث تعاني المنظومة من أزمات مالية خانقة تؤثر يوميًا على قدرة النادي في الوفاء بالتزاماته، إلى جانب مشكلات إدارية متراكمة من فترات سابقة أسفرت عن إيقاف القيد للمرة الثانية على التوالي، ما حال دون تدعيم الفريق وفقًا لرؤيتي وما يليق باسم الإسماعيلي وتاريخه العريق.

كما أن الأوضاع التحكيمية المثيرة للجدل، وعدم توفر العدالة في بعض المباريات، زادت من تعقيد الموقف وجعلت المهمة أكثر صعوبة، وفي ظل هذه الظروف غير المواتية، وجدت نفسي غير قادر على تنفيذ ما كنت أطمح إليه لخدمة الفريق وإعادته لمكانته الطبيعية.

لذلك، وبعد تفكير طويل، أجد أن من الأنسب في هذه المرحلة أن أفسح المجال لمجلس الإدارة ومحبي النادي للبحث عن من يمكنه قيادة دفة الكرة داخل النادي في هذا التوقيت العصيب، آملًا أن يجد الإسماعيلي طريقه للخروج من هذه الأزمات سريعًا.

كل التقدير والاحترام لجماهير النادي العظيمة، وأتمنى أن تعود الابتسامة سريعًا إلى وجوه عشاق الدراويش.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وافق على الاستقالة التي تقدم بها حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.