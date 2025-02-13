شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ساعة تفصل بن شرقى عن الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، بعدما بدأ خوض المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية تعرض له مع فريقه السابق الريان القطري.

ويحتاج أشرف بن شرقي إلى 3 أيام قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بشكل كامل، وإعلان جاهزيته للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويخضع أشرف بن شرقي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة من قبل الجهاز الطبي بالأهلي، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الإسماعيلي أو تأجيل انطلاقته مع الأهلي حتى نهاية القمة المقبلة أمام فريقه السابق الزمالك.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة اليوم بعد تكرار الأخطاء التحكيمية "الفجة"، التي تؤثر في نتائج المباريات بشكل مباشر، بدون إجراءات حاسمة.

وجاء في الخطاب: لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة أول أمس ولأن النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.

أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية.