شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر يدفع بـ وسام أبو على أمام الإسماعيلى استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن وسام أبو على لاعب فريق الأهلى أصبح جاهزا طبيا للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى، والمقرر لها الأحد المقبل ببطولة الدورى.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبيرالذى يذاع عبر أثير أون سبوت إف إم إن وسام أبو على كان مقررا عدم تواجده في مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى، على أن تكون عودته بعد 4 أيام للتواجد فى التدريبات، إلا أن اللاعب حصل على الضوء الأخضر من أحمد جاب الله طبيب الفريق للمشاركة في المباريات.

وأشار شوبير إلى أن كولر قرر الاعتماد على وسام أبو على فى مباراة الإسماعيلى المقبلة رغم عدم جاهزيته، حتى يتم تجهيزه جيدا لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجارى، وهذا يتطابق مع سياسة كولر لأى لاعب عائد من الإصابة.