شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الونش والسعيد.. كيف يفكر جروس لتعويض غيابات الزمالك أمام بتروجت؟ والان مع تفاصيل الخبر

ما زال السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك يدرس العديد من الأفكار والخطط الفنية والتكتيكية لتعويض غيابات الفريق الأبيض فى مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يفتقد جهود 5 لاعبين من القوام الأساسى خلال مواجهة بتروجت وهم محمد عواد، مصطفى شلبي، محمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو فضلا عن محمود جهاد الذى تعرض للطرد في ذات اللقاء وغياب ناصر ماهر بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات.

يأتي ذلك في الوقت الذى ما زال موقف أحمد فتوح غامضاً عن خوض لقاء بتروجت بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام فاركو بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية في مران الأمس الأربعاء.

الجهاز الفني للزمالك استعاد ورقتين رابحتين هما عبد الله السعيد والونش بعد تعافيهما من الإصابة، ليكونا تحت تصرف كريستيان جروس في اللقاء، وسيعتمد عليهما المدرب في مبارارة بتروجت لتعويض الغيابات.

وينوى جروس إعادة عمر جابر لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة بتروجت مع الاعتماد على خدمات نبيل عماد دونحا وعبد الله السعيد ومحمد السيد في وسط الملعب وفى خط الدفاع سيدفع المدير الفني بالثنائى حسام عبد المجيد والونش أو أحمد حسام فضلاً عن ظهور محمد صبحى في حراسة المرمى بعد غياب طويل.

وفى الخط الأمامى سيتواجد زيزو، محمد حمدى، سيف الجزيري، وربما يدفع جروس بمحمد الجفالى لأول مرة في اللقاء، حيث تتم المفاضلة بينه وبين حمدى، فضلاً عن قيادة المغربى محمود بنتايج للجبهة اليسري حال عدم تأكد جاهزية أحمد فتوح.