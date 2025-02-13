الإسماعيلى يستعيد خدمات الفلسطينى خالد النبريصى أمام الأهلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، خدمات الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

وغاب خالد النبريصى عن الإسماعيلى أمام الجونة فى المباراة التى خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، والتى جمعتهما على استاد خالد بشارة فى الجولة الـ13 من الدورى، بسبب إجهاد عضلى.

وفضل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى إراحته أمام الجونة من أجل عدم تفاقم إصابته نظرا لحاجة الفريق لخدماته أمام الأهلى والمصرى فى الجولتين المقبلتين.

ويشارك خالد النبريصى بشكل طبيعى في مران الإسماعيلى استعدادا للأهلى، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على الاستقالة التي تقدم بها حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.