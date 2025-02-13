أن بي ايه: موراي يسجل أعلى عدد من النقاط في مسيرته ويقود ناغتس لفوز ثامن تواليا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل الكندي جمال موراي أعلى عدد من النقاط في مسيرته بـ55 نقطة وأضاف زميله الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" ليقودا دنفر ناغتس إلى فوزه الثامن تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعد التغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132 121 الأربعاء.

أحرز موراي 30 نقطة في الشوط الأول، مما منح ناغتس التقدم 75 56 قبل الاستراحة، ثم تجاوز رقمه القياسي السابق البالغ 50 نقطة، حيث سجل 20 من 36 محاولة، بما في ذلك 7 من 15 من الرميات الثلاثية.

وأصبح موراي ثالث أكثر لاعب تسجيلا للنقاط خلال مباراة واحدة في تاريخ ناغتس، بعد ديفيد تومبسون الذي سجل 73 نقطة في عام 1978، ويوكيتش الذي سجل 56 نقطة في خسارة أمام واشنطن ويزاردز 7 كانون الأول/ديسمبر.

وقال موراي الذي قدم أيضا 5 تمريرات وحاسمة وقام بأربع متابعات "متحمس للعب كرة السلة".

أما يوكيتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي، فقدم أداء رائعا بإضافة 26 نقطة، 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محققا الـ"تريبل دابل" الخامس والعشرين له هذا الموسم.

ومع غياب أربعة لاعبين أساسيين من ناغتس، أكد موراي أن فترة التوقف من أجل مباراة كل النجوم (أول ستار) ستكون فرصة جيدة "للتجديد والاستعداد لما هو قادم".