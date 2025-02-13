شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيسيرو مع الأهلى قبل الاقتراب من الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقترب البرتغالى جوزيه بيسيرو من تولى المهمة الفنية لفريق الزمالك، بعد فتح خط مفاوضات مع المدرب البرتغالى لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسرى كريستيان جروس فى ظل تراجع أداء الفريق فى المباراة الأخيرة التى خاضها الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية دخول مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع المدرب وتم الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد، حيث رحب بيسيرو بتدريب الزمالك، لكن بعد رحيل جروس.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر من عام 2015.

وقبل قدوم بيسيرو لمصر نرصد كل ما قدمه مع النادى الأهلى خلال السنوات الماضية.

بيسيرو قضى 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى منذ وصوله إلى القاهرة يوم 16 أكتوبر 2015 لتولى المهمة، وقاد بيسيرو الأهلى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة فى المركز الثالث للدورى، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط، وهو ما جعل الجماهير توجه الانتقادات الحادة إليه وطالبت الإدارة بضرورة رحيله.

وسجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف وهى حصيلة كبيرة مقارنة بعدد المباريات التى خاضها الفريق الأحمر منذ بداية المسابقة وقتها.

ورحل بيسيرو عن الأهلى في يناير 2016 بشكل مفاجئ وقبل أيام من مباراة الفريق أمام الإسماعيلى في بطولة الدورى.