شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب تقرير حكم مباراة غزل المحلة لحسم موقف العش من قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفنى للأهلى نتيجة تقرير حكم مباراة الفريق أمام غزل المحلة التى أقيمت أول أمس الثلاثاء بالجولة 13 من عمر الدورى، لمعرفة موقف مصطفى العش لاعب الفريق من الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجارى أو يتأكد غيابه.

وتعرض مصطفى العش للطرد المباشر فى مباراة غزل المحلة، وحال ثبت أن اللاعب تعمد استخدام العنف مع لاعب الخصم سيتم إيقافه لمباراتين، لكن قد يكون الإيقاف لمباراة واحدة بسبب عدم تعمد استخدام العنف وأن الطرد بسبب إفساد هجمة للمنافس.

ومن المتوقع أن يغيب العش مباراة واحدة أمام الإسماعيلى على أن يعود للفريق فى مباراة القمة أمام الزمالك.

يلتقى الأهلى مع الإسماعيلى فى السابعة من مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشر من الدورى الممتاز.