شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مباراته المقبلة أمام بتروجت فى إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى، والتى يسعى من خلالها الفريق لمواصلة الزحف نجو قمة الدورى.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

يلتقى الزمالك مع بتروجت فى الرابعة من مساء الأحد المقبل بإستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة دورى نايل nile.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 13مباراة، حق الفوز فى 8 وتعادل فى اثنان، وخسر 3 مباريات.

ماذا فعل الزمالك وبتروجت فى مباراته السابقة بالدورى

حقق الزمالك الفوز فى المباراة الأخيرة له ببطولة الدورى أمام فاركو بهدف عسكى سجله أحمد جمال لاعب فاركو فى مرماه، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بينما خسر بتروجت فى المباراة الأخيرة أمام سموحة بهدف دون رد.