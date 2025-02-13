شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُكلّف محمد شوقي بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

كلّفت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي، بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري ، وهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء وأكرم توفيق وعمروالسولية ، وأن كان ملف التجديد لإكرم توفيق مُجمّد بشكل كبير بسبب إتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري للإنتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، ونفس الموقف بالنسبة للحارس الشاب حمزة علاء الذي يرغب في الرحيل لشعوره بعدم التقدير المالي كما إنه يرغب في المشاركة وهو ما لا يحدث حالياً بسبب إعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أما ربيعة وياسر إبراهيم فالمفاوضات معهما مُستمرة لحسم ملف التجديد.

على الصعيد ذاته ،شدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق على أن الأهلي بدأ مباراة غزل المحلة بشكل جيد قبل أن يفرض المنافس طريقة لعبه ، مُعلقاً: "بدأنا مباراة غزل المحلة بشكل جيد جدا، ومنذ صافرة البداية كانت لنا أكثر من فرصة لكن لم نسجل الأهداف، كانت لدينا مشكلة بعد ذلك في طريقة اللعب بينما المنافس لعب بطريقة جيدة".

تابع :غيرنا طريقة اللعب بين الشوطين، ورأينا نتيجة ذلك في الشوط الثاني بعد تحكمنا في مجريات اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف جيد جاء بعد تدريب بين أفشة وإمام عاشور على هذه الطريقة في التدريبات ، أما عن طرد مصطفى العش في المباراة، أكد: "أرى أن مصطفى العش كان له خطأ يستحق بطاقة صفراء للاعب المحلة لكن الكرة ارتدت علينا بطرده في النهاية لأنه آخر مدافع ثم حدث تسرع بعد ذلك لكني سعيد بانتصارنا في المباراة".

وعن إمكانية لحاق وسام أبو علي وأشرف بن شرقي بمباراة القمة ، رد "هذا الحديث سابق لأوانه، وعانينا من إصابة عضلية لـ6 أو 7 لاعبين خلال المباريات"، أضاف كولر: "من سيلعب في الدفاع المباراة المقبلة قائلا: "لا أعلم وتم غلق فترة الانتقالات هنا في مصر".