شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميكالي لـ ”الخليج 365”: لم نتلق اتصالات من الزمالك لخلافة جروس والان مع تفاصيل الخبر

كشف كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرازلي لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلفاً للسويسري كريستيان جروس.

وأكد زيلر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ميكالى لم يتلق أى اتصالات من الزمالك خلال الأيام الماضية بشأن التعاقد مع المدرب البرازيلي لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة.

فى سياق متصل تلقى ميكالى عرضاً من المنتخب الليبى، وأبدى المدرب موافقة مبدئية على تولى تدريب المنتخب، خاصة أن العرض الذى تلقاه مُرضٍ بالنسبة له من الناحية المادية، وستشهد الأيام المقبلة وضع الرتوش النهائية بين المدرب ومسئولى الاتحاد الليبي.