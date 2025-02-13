شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه تليفونات بنى سويف فى تجربة ودية استعدادا لـ غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، نظيره فريق تليفونات بني سويف - أحد أندية الدرجة الأولى بمجموعة الصعيد - في مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين، على استاد الكلية الحربية وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري على استاد السويس الجديد.

الجدير بالذكر أن المصري كان قد خاض مباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري أمام نظيره فريق البنك الأهلي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

من ناحية أخرى، تعرض محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، لجرح قطعي في حاجب العين اليمنى بعد تدخل من أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي وهو ما استلزم تقطيب الجرح بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بخمس غرز.

وأكد الدكتور محمود الشحات أن الحالة العامة للحارس مطمئنة للغاية ، مشيرًا أن تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمباراة الفريق أمام نظيره فريق غزل المحلة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ستشهد مشاركة الحارس.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.