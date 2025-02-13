شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الاتحاد السكندري فى مواجهة قوية بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الساعة السابعة مساءً يلتقى إنبى بقيادة مديره الفني محمد إسماعيل مع الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يبحث فيه كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول ترتيب الدوري المصري.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.