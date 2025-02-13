شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيم احتفالية كبرى لكأس العالم للأندية اليوم بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

يُقيم النادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، إحتفالية كبرى بملعب التتش لإستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على أن تُقام غداً الإحتفالية الأكبر في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر ويأتي حفل اليوم وغداً بعدما وصلت كأس العالم للأندية للقاهرة أمس الأول ، الثلاثاء.

واستقبل خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وفداً من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" ، ثم قام مسئولو الأهلي بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية أمس في الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، فيما اعتذر جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن عدم حضور الحفل،كما وجه الدعوة إلى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئسى النادي السابقين.