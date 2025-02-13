شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يلتقى مع طلائع الجيش فى تحدٍ قوى بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش فى الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السلام ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يكون صعباً على الفريقين لرغبة كلاً منهما فى تحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.