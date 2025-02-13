شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى العاشرة لرحيل محمود عثمان أيقونة التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 13 فبراير 2015، رحل عن عالمنا الحكم المخضرم محمود عثمان، لتفقد الرياضة المصرية أيقونة التحكيم المصري والعربي وأحد أبرز علامات منظومة التحكيم وأحد رموزه فى عهده الحديث عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصري والأفريقي والعربي.

تولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.

ترأس عثمان نادي طلعت حرب لسنوات طويلة وساهم في إلقاء الندوات والمحاضرات على شباب الحكام في مختلف مناطق الجمهورية حتى أطلق عليه " أيقونة التحكيم المصري " نظرا لخفة الظل والضحكة الجميلة التي كان يتصف بها الراحل صاحب البشرة السمراء المميزة ورحل وترك لنا نجله الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان وأحد نجوم التحليل التحكيمي المميزين ليواصل نفس مسيرة والده في خدمة المنظومة.

ورغم أن محمود عثمان لم ينل شرف التحكيم في كأس العالم مثل أساطير الحكام المصريين، إلا أنه كان واحداً من أشهر الحكام في تاريخ الكرة المصرية وسبق له أن أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وخرج بها لبر الأمان.

الراحل من أصول صعيدية بمحافظة أسوان وتربى في القاهرة منذ الصغر وعمل بالتحكيم حتى وافته المنية، وورث حب التحكيم نجله سمير محمود الحكم الدولى السابق والذى يعد من ابرز نجوم التحكيم فى العشرين سنة الماضية والمحلل التحكيمى الحالى بقنوات أون تايم سبورت.