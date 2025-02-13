شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يتفق مع الزمالك على خلافة جروس.. ورتوش أخيرة قبل إتمام التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولي نادي الزمالك لاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم اقتناع المسئولين بمستوى الفريق تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

وشهدت الساعات الماضية عدة جلسات زووم مع عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، وتم التوصل لاتفاق مع بيسيرو علي كافة تفاصيل التعاقد، وينتظر مجلس الإدارة توجيه الشكر لجروس قبل الاعلان عن التعاقد مع بيسيرو.

وكانت ادارة الزمالك توصلت لاتفاق مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، لعد أن تواصل معه أحد المقربين لمجلس الإدارة، وفتح خط مفاوضات مع الخواجة البرازيلى، واتفق مع المدرب على استعداده لقيادة الزمالك بعد رحيل جروس، على أن يتقاضى ما يقرب من 100 ألف دولار، وطلب ميكالى اصطحاب مدرب مساعد ومدرب حراس فى جهازه المعاون، الا ان المفاوضات توقفت بسبب اشتراط ميكالي عدم وضع شرط جزائي في عقده الذي يمتد لموسم ونصف، وفي حالة رحيله يحصل علي قيمة العقد كاملا، وهو ما رفضه مجلس الزمالك.