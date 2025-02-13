شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس الدفع بـ الجفالى مع الزمالك أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك ، الدفع بالتونسي أحمد الجفالى صفقة القلعة البيضاء الجديد فى مباراة بتروجت المقبلة خاصة أن مركز الجناح يعانى من نقص شديد فى ظل غياب مصطفى شلبي ورحيل البولندي كونراد ميشالاك.

وينافش جروس مع معاونيه فكرة الدفع باللاعب أساسياً فى مباراة بتروجت خاصة أن السويسري يثق فى إمكانيات الجفالي ويعلم قدراته وإمكانياته جيداً،حيث بات اللاعب قريباً من الظهور مع الأبيض فى المباراة.

من جانبه علق جروس على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تدريب الفريق وتوليه منصب المدير الرياضي قائلاً:" لا أعلم اللغة العربية، ولا أعلم ما يُكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث كما رفض الحديث عن كثرة البطاقات التى تعرض لها لاعبي فريقه فى مباراة فاركو الماضية وانتهت بفوز الفريق الأبيص.