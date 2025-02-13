شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى والعشرى وبن شيخة مرشحون لخلافة فرانك دوما بمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادي مودرن سبورت المفاوضات مع أكثر من مدرب قبل الاستقرار على المدير الفنى الجديد للفريق خلفا للمدرب الفرنسى فرانك دوما الذى رحل بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

ودخل الثنائي المصري حسام البدرى وطارق العشرى دائرة أبرز المرشحين لتولي تدريب مودرن سبورت في الفترة القادمة، كما يتواجد الجزائري عبد الحق بن شيخة في دائرة المرشحين ومن المنتظر حسم أسم المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، يخضع أحمد أيمن منصور مدافع فريق مودرن سبورت القادم من المصرى البورسعيدى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لبرنامج إعداد بدنى الفترة المقبلة لاستعادة مستواه قبل المشاركة فى المباريات.

وكان أحمد أيمن منصور تعرض للإصابة بالرباط الصليبى منذ 13 مارس العام الماضى فى مواجهة زد ومنذ ذلك التوقيت يخضع اللاعب إلى مرحلة تأهيل حيث يُعد أحد مواهب الناشئين بالزمالك، مع أندية المصري والزمالك وبيراميدز السنوات الماضية قبل تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى.