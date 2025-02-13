شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد حارس مرمى النادي المصري يحتفل اليوم بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مساء اليوم الخميس، محمود جاد حارس مرمى النادي المصري بزفافه بأحد الفنادق، وغاب محمود جاد عن مباراة الفريق البورسعيدى الماضية أمام البنك الأهلي بالدوري، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر للاستعداد لزفافه.

ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تأهل لدور الـ 16 في مسابقة كأس مصر، عقب فوزه في دور الـ 32 على فريق وادي دجلة بهدف نظيف، ومن المقرر أن يلتقي المصري مع البنك الأهلي في ثمن نهائي الكأس.

كما نجح النادي المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف نادي الزمالك المتصدر.

ونجح النادي المصري فى التعاقد مع 3 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الأخير، حيث تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري، وأحمد أيمن منصور إلى مودرن سبورت.