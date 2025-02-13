شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة اليوم ويستأنف تحضيراته لموقعة الإسماعيلي الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الخميس، بعدما خاض مراناً استشفائياً أمس عقب الفوز على غزل المحلة أمس الأول بهدف نظيف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً، الجمعة، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء الأحد بإستاد برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

على الصعيد ذاته ،شدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق على أن الأهلي بدأ مباراة غزل المحلة بشكل جيد قبل أن يفرض المنافس طريقة لعبه ، مُعلقاً: "بدأنا مباراة غزل المحلة بشكل جيد جدا، ومنذ صافرة البداية كانت لنا أكثر من فرصة لكن لم نسجل الأهداف، كانت لدينا مشكلة بعد ذلك في طريقة اللعب بينما المنافس لعب بطريقة جيدة".

تابع :غيرنا طريقة اللعب بين الشوطين، ورأينا نتيجة ذلك في الشوط الثاني بعد تحكمنا في مجريات اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف جيد جاء بعد تدريب بين أفشة وإمام عاشور على هذه الطريقة في التدريبات ، أما عن طرد مصطفى العش في المباراة، أكد: "أرى أن مصطفى العش كان له خطأ يستحق بطاقة صفراء للاعب المحلة لكن الكرة ارتدت علينا بطرده في النهاية لأنه آخر مدافع ثم حدث تسرع بعد ذلك لكني سعيد بانتصارنا في المباراة".

وعن إمكانية لحاق وسام أبو علي وأشرف بن شرقي بمباراة القمة ، رد "هذا الحديث سابق لأوانه، وعانينا من إصابة عضلية لـ6 أو 7 لاعبين خلال المباريات"، أضاف كولر: "من سيلعب في الدفاع المباراة المقبلة قائلا: "لا أعلم وتم غلق فترة الانتقالات هنا في مصر".