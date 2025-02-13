شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى رشاد العرفاوى بديل الأخميمى فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق غزل المحلة على تجهيز التونسى رشاد العرفاوى عقب إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض غياب خالد الأخميمى قائد الفريق المصاب.

ويغيب خالد الأخميمى عن غزل المحلة ما يقرب من شهر عقب تعرضه للإصابة بكسر فى إصبع القدم فى مواجهة مودرن سبورت قبل الماضية فى بطولة الدورى الممتاز، ويأتي ذلك عقب توقيع التونسى رشاد العرفاوى على عقود انضمامه لصفوف غزل المحلة وحجز مكان له على السيستيم الخاص ويتبقى فقط بعض الأوراق منها وصول البطاقة الدولية للاعب لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن ينتظم التونسى رشاد العرفاوى فى التدريبات الجماعية لفريق غزل المحلة اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصلوا عليها اللاعبين عقب الهزيمة أمام الأهلي الماضية بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة عقب خوض 13 مباراة حيث حقق الفوز فى 3 مباريات و 8 مباريات هزيمة والتعادل فى مباراتان فقط.