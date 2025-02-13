الامارات | منتخب الدرّاجات يبدأ سباقات الفردي العام بالبطولة الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الدرّاجات، اليوم، غمار المنافسة في سباق الفردي العام للبطولة الآسيوية المقامة حالياً في تايلاند.

ويبدأ الدرّاج، يوسف أميري، السباق بفئة الشباب لمسافة 107 كم، وهو المشارك الوحيد من الإمارات وسط المنتخبات الآسيوية، ثم يشارك عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي، غداً، بسباق الفردي العام لفئة تحت 23 عاماً لمسافة 141 كم، والأمل يحدوهما لتكرار إنجاز البطولة الآسيوية الأخيرة في كازاخستان، خلال يونيو الماضي، التي حققا فيها المركزين الأول والثاني على التوالي، وتخوض صفية الصائغ سباق الفردي العام للسيدات لمسافة 108 كم، السبت المقبل، قبل أن يختتم منتخب الكبار المكون من أحمد المنصوري، وراشد البلوشي، وعبدالله الحمادي وهلال الحربي، المشاركة في البطولة بسباق الفردي العام.

وكان المنتخب قد أحرز ميداليتين في البطولة الآسيوية الحالية، حتى الآن، عن طريق محمد المطيوعي الذي تقلد ذهبية سباق فردي ضد الساعة، وصفية الصائغ التي فازت بفضية فردي ضد الساعة سيدات.