الامارات | 12 نادياً استفادت من «الانتقالات الشتوية».. والعين والبطائح خارج السباق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت الثلاثاء الماضي فترة الانتقالات الشتوية، التي انطلقت في 15 يناير الماضي، واستفادت أندية عدة بتدعيم صفوفها بعدد من العناصر لتجديد الدماء خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بالنسبة لأندية دوري أدنوك للمحترفين، ووفقاً لإحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» فإن 12 نادياً من أصل 14 استفادت من فترة الانتقالات الشتوية، في حين غاب كل من ناديي العين والبطائح عن السباق، إذ لم يعلنا عن أي صفقات رسمية حتى موعد غلق باب الانتقالات، وتُعدّ صفقة البرازيلي جواو بيدرو، الذي تعاقد معه الوصل قادماً من التعاون السعودي، الأبرز بجانب صفقة الشارقة مع المغربي عادل تاعرابت، وصفقة شباب الأهلي مع الأوروغوياني داميان غارسيا.

وبالنسبة للوصل فإنه بجانب التعاقد مع جواو بيدرو فقد ضم إلى صفوفه كلاً من الحارس المغربي أنس الزنيتي، والأوروغوياني رودريغيز فالنتين، وأعاد كذلك قيد لاعبه الأرجنتيني بوليتي بعد عودته من الإصابة.

وعلى صعيد نادي الوحدة، فقد تعاقد مع الإيراني محمد قرباني والبرازيلي جادسوم دا سيلفا، فيما ضم الجزيرة المغربي إلياس كريمي، وكذلك مواطنه نسيم شاذلي على سبيل الإعارة، أما الشارقة فقد اكتفى بصفقة واحدة فقط خلال الانتقالات الشتوية بضم تاعرابت.

وتعاقد شباب الأهلي مع لاعب الوسط الأوروغوياني داميان غارسيا (21 عاماً)، قادماً من فريق بينارول، كما ضم أيضاً البرازيلي ماتيوس هنريكي، في حين تعاقد عجمان مع البحريني علي مدن، واستعار خدمات اللاعب عبدالله البلوشي من النصر.

وتعاقد العروبة مع كل من السلوفاكي فيليب كيش والمدافع البرازيلي ميشيل دريفكي والمدافع المصري محمود صابر والنيجيري سولومون اوتابور والبرتغالي ويتنيس كمبو.

بدوره، عزز النصر صفوفه بالمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيش قادماً من الوصل، وضم كذلك اللاعب عبدالرحمن العامري والمدافع عبدالله إدريس، والبرازيلي ماتيوس اوليفيرا.

وضم كلباء علي سالمين على سبيل الإعارة من الوصل، فيما عزز دبا الحصن صفوفه بضم كل من خالد جلال قادماً من خورفكان، إلى جانب أنتوني جونيور، وجونيور سيلفا بنظام الإعارة. وتعاقد بني ياس مع اللاعب السنغالي بيرنارد فاي في حين جدد عقدي فواز عوانة حتى 2026، وخميس الحمادي حتى 2028، وتعاقد خورفكان مع الهولندي طارق تيسوالي على سبيل الإعارة، والبرتغالي إيلتون مورتي.