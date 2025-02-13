الامارات | جمهور الوصل: لقب الدوري بات مستحيلاً.. وعلينا التركيز على الكأسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر عدد من جمهور فريق الوصل أن الحفاظ على لقب الدوري، الذي أحرزه الفهود في الموسم الماضي، أصبح مستحيلاً، بسبب فارق النقاط الشاسع بين الوصل (21 نقطة) والمتصدر شباب الأهلي (41 نقطة)، وتمنى أن يركز الفريق على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما وصل إلى نصف نهائي البطولتين.

وأكد عدد من الجمهور لـ«الإمارات اليوم»، بعد المباراة التي فاز بها الوصل بصعوبة على دبا الحصن (3-2)، أنه يدعم الفريق من خلال التشجيع المستمر وبكل الوسائل لإنهاء الموسم بالفوز بالبطولتين أو إحداهما.

وقدم جمهور الفهود الشكر لإدارة نادي الوصل على الجهود التي تبذلها لتحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أنه رغم ابتعاد لقب الدوري، إلا إنه من المهم جداً مواصلة تحقيق الانتصارات لنيل مركز متقدم بين أفضل أربعة مراكز، وبما يسمح بالمشاركات الدولية الخارجية في الموسم المقبل.

وأكد المشجع عبيد الهاملي أن الفريق اقتنع بأن الحفاظ على لقب الدوري قد فات، وعليه المحاولة بقوة للفوز بلقبَي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونتمنى أن يكون على مستوى الطموح والمسؤولية.

وقال المشجع علي سلطان مليحي: «من الواضح أن بطولة الدوري أصبحت من الماضي بسبب تراجع النتائج، لكننا لانزال نأمل المنافسة على بطولتَي الكأس، ولأن الوصل لا يعرف لغة الاستسلام»، بينما اعتبر محمد أمين علي أن «أخطاء حارس المرمى خالد السناني كانت سبباً بارزاً في نتائج الفريق المتواضعة، ولذلك فالفريق يحتاج إلى حارس مرمى بجودة عالية، وعلى الرغم من ذلك نقول إن الموسم لم ينته بالنسبة للوصل، إذ ضاع لقب الدوري، ولكن الأمل لايزال موجوداً في بطولتي الكأس»، بينما قال المشجع علي النومان إن نتائج الفريق تأثرت بتراجع أداء حارس المرمى ومركز الارتكاز، ما أثر في المردود الفني العام للفريق، ناهيك عن تأثر الفريق ببعض الإصابات.

وناشد الجمهور حارس المرمى، خالد السناني، العمل على تطوير مستواه الفني واستثمار دعم الجمهور له، فيما أبدى الجمهور امتعاضه من ردود الفعل التي صدرت منه خلال مباراة دبا الحصن، خصوصاً بعد تسببه في تلقي الفريق الهدف الأول، وشدد جمهور الوصل على أنه كان سبباً في تألقه في الكثير من المباريات بسبب الدعم والتشجيع المستمرين له.