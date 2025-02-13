الامارات | معسكر داخلي لـ «أبيض الناشئين» استعداداً لنهائيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة، أول من أمس، معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية من الثالث إلى الـ20 من أبريل المقبل، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.

وشارك في التدريبات كلٌ من هود المنهالي (الجزيرة) هزاع فيصل، عبدالله راشد (العين) مايد اليماحي، عبدالله فهد، فيصل محمد البريكي (الوحدة)، فهد خليل، سهيل النوبي، مايد عادل خميس (النصر) سالم ياقوت، محمد ناصر، إبراهيم الجسمي (الوصل)، محمد بطي، محمد أحمد إسماعيل، علي الجسمي (شباب الأهلي) محمد السعدي (الفجيرة) سعيد الراشدي، عبيد عمران، حميد السويدي (الشارقة).

وقال المدرب الوطني، ماجد سالم الزعابي: «برنامج تحضير المنتخب للنهائيات الآسيوية يسير بشكل جيد، حققنا الأهداف المطلوبة من تجمعاتنا في الفترات السابقة، وتحديداً تطوير الجوانب البدنية والفنية، والتفاهم في اللعب بين خطوط المنتخب، واليوم ننتقل إلى مرحلة مهمة في مشوار استعداداتنا للبطولة القارية، ويجب علينا مواصلة العمل على تطوير ما حققناه».

وأضاف: «نستعد من خلال تجمعنا الحالي في دبي الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى السفر لمعسكر إسبانيا، حيث سنلعب ثلاث مباريات ودية أمام التشيك والسويد وويلز. نحظى بدعم كبير من اتحاد الكرة في توفير جميع المتطلبات اللازمة لتحضيرات المنتخب بالصورة المناسبة، ونسأل الله التوفيق في ما هو قادم».