الامارات | بنبشير: البيئة الإماراتية المثالية رياضياً واجتماعياً تقودني إلى صدارة هدافي «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، إن البيئة المثالية التي يعيشها في الإمارات رياضياً واجتماعياً قادته إلى صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 13 هدفاً، بعد 14 مباراة خاضها مع الفريق حتى الآن، إذ يلعب كرة القدم بعيداً عن الضغوط، ويحظى بحياة أسرية ناجحة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي أن أحقق مع الفجيرة إنجازاً جديداً بالعودة إلى اللعب في دوري المحترفين، خصوصاً أن النادي يتمتع ببنية تحتية مميّزة، وعلى الصعيد الشخصي أتمنى مواصلة صدارتي للهدافين».

وأوضح: «أتابع دوري أدنوك للمحترفين، وأنا من المعجبين بفريق شباب الأهلي (المتصدر) الذي يقدّم مستويات فنية مميّزة، وأيضاً لتمتعه بأفضل اللاعبين في خط الهجوم، بجانب أنه لا يستقبل الكثير من الأهداف».

وأضاف: «لا أفكر كثيراً في تحطيم الأرقام القياسية بعدد الأهداف التي أسجلها أو أصنعها بقدر الإسهام بشكل مؤثر في فوز فريقي الفجيرة، لذلك كنت أعيش فرحة كبيرة عندما أسجل هدفاً حاسماً أو مؤثراً خصوصاً في الدقائق القاتلة للمباراة لأنني أرى الفرحة في عيون أسرة النادي والجمهور كبيرة، لذلك أتمنى أن ينجح الفجيرة في الصعود لدوري المحترفين أكثر من أي طموح آخر».

وأكمل: «ألعب الكرة للاستمتاع، لذلك أحرص على أن أكون بعيداً عن الضغوط النفسية، وأفكر كثيراً في سعادة الجمهور وعائلتي كلما سجلت أهدافاً جميلة ومؤثرة في تحقيق الفوز».

وتابع: «أدهشني بشكل كبير الاستقبال الرائع والحفاوة في الإمارات، ما جعلني أشعر بأني أصبحت جزءاً من عائلة الفجيرة الكبيرة، حيث إن الناس يحبونني، وهي مدينة جميلة جداً وأهلها رائعون وسأبذل كل ما بوسعي لإسعاد زملائي في الفريق والجمهور».

وأضاف: «الموسم لايزال طويلاً، وهناك الكثير من المباريات، وبالنسبة لي أعمل على أن أقدم الأفضل، وكل هدف فوز يجعل فريقي ينتصر هو الأجمل بالنسبة لي، لذلك أحب تسجيل الأهداف ومنها الحاسمة التي تحسم الانتصارات».

وختم: «أتدرب على تسجيل الأهداف بالتعاون مع زملائي حراس مرمى الفريق صالح ربيع وسعيد سالم وحميد المقبالي».

. 13 هدفاً يتصدر بها بنبشير قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى.