اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

الأهلي - النصر 21:30

إنبي - الاتحاد 22:00

دوري أدنوك للمحترفين

خورفكان - العروبة 17:25

العين - كلباء 20:00

دوري المؤتمر الأوروبي

جينت - ريال بيتيس 00:00

الدوري الأوروبي

فنربخشة - أندرلخت 21:45

ميتيلاند - ريال سوسييداد 21:45

الكمار - غلطة سراي 00:00

بورتو - روما 00:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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