الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
الأهلي - النصر 21:30
إنبي - الاتحاد 22:00
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان - العروبة 17:25
العين - كلباء 20:00
دوري المؤتمر الأوروبي
جينت - ريال بيتيس 00:00
الدوري الأوروبي
فنربخشة - أندرلخت 21:45
ميتيلاند - ريال سوسييداد 21:45
الكمار - غلطة سراي 00:00
بورتو - روما 00:00
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