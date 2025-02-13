دوري أبطال أوروبا: فينورد يحقق الأهم أمام ميلان

الرياص - اسماء السيد - روتردام (هولندا) : حقق فينورد الهولندي الاهم بفوزه على ضيفه ميلان الايطالي 1 0 الاربعاء على ملعب "دي كويب" في روتردام في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البرازيلي بايشاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل على ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

ولم يقدم ميلان، الثالث عشر في دور المجموعة الموحدة، المستوى المأمول أغلب فترات المباراة واستقبلت شباكه هدفا مبكرا اثر خطأ لحارس مرماه الدولي الفرنسي مايك مينيان، قبل أن ينتفض في الدقائق الاخيرة دون أن ينجح في إدراك التعادل.

في المقابل، قدم فينورد، التاسع عشر في المجموعة الموحدة، أداءا جيدا في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد باسكال بوشارت خليفة الدنماركي براين بريسك بسبب "النتائج غير المستقرة وانعدام الكيمياء" وفقا للنادي.

وأهدر الهولندي تيجاني رايندرس فرصة سهلة لمنح التقدم الى ميلان، ثاني افضل المتوجين باللقب (سبع مرات)، عندما تهيأت امامه كرة على مسافة قريبة تابعها برعونة بيسراه بين يدي الحارس الالماني تيمون فيلينروثر (2).

ومنح بايشاو التقدم لفينورد بتسديدة قوية زاحفة جانبية أخطأ حارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان في التعامل معها فعانقت شباكه (3).

وانتظر ميلان الدقيقة 16 لتهديد مرمى فينورد بتسديدة قوية للبرتغالي جواو فيليكس بين يدي الحارس فيلينروثر، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس (31).

وكاد بايشاو يفعلها للمرة الثانية وبالطريقة ذاتها بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتحولت الى خارج الملعب (38).

وأهدر البرتغالي الاخر رافايل لياو فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما انطلق بسرعة في هجمة مرتدة وتوغل داخل المنطقة لكنه تباطأ في التسديد فتدخل المدافع جيفايرو ريد وأبعد الخطر (40).

وسدد رايندرس كرة من داخل المنطقة فوق العارضة (69)، ورد عليه بايشاو بتسديدة ساقطة من مسافة بعيدة بعدما لاحظ تقدم مينيان عن عرينه لكنها مرت بجوار القائم الايمن (72).