دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يعود بفوز ثمين من أرض سلتيك 2-1

الرياص - اسماء السيد - غلاسكو : عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز ثمين من أرض سلتيك الاسكتلندي 2 1 الأربعاء في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي مايكل أوليسيه (45) والانكليزي هاري كاين (49) هدفي بايرن، والياباني دايزن مايدا (79) هدف سلتيك.

ويلتقي الفريقان ايابا في ميونيخ الثلاثاء المقبل.

ودخل الفريق البافاري المباراة على وقع ثلاث هزائم خارج أرضه من أصل 4 مباريات في المجموعة الموحدة، في حين لم يخسر سلتيك على أرضه هذا الموسم في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 3 مباريات وفاز في واحدة في المجموعة الموحدة.

وظن سلتيك انه افتتح التسجيل بعد مرور 27 ثانية فقط عندما سار لاعبه الالماني نيكولاس كون بالكرة على الجهة اليسرى ثم اطلق كرة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة استقرت في الشباك لكن الحكم الغى الهدف لأن زميله آدم ايداه أزعج الحارس المخضرم مانويل نوير حاجبا عنه الرؤية.

وفي أول محاولة خطرة لبايرن تصدى حارس سلتيك الدنماركي كاسبر شمايكل لكرة اوليسيه (12).

وتدخل شمايكل مرة جديدة لانقاذ مرماه من كرة راسية لكاين من مسافة قريبة (31)، وتابع كاين كرة برأسه من ركلة ركنية لكن في الشباك الخارجية (43).

وفي الثواني الاخيرة من الشوط الاول، تلقى اوليسيه كرة امامية فسيطر عليها وسددها قوية بيسراه في سقف شباك سلتيك مفتتحا التسجيل.

واضاف كاين الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني مستغلا كرة من ركلة ركنية سددها بيسراه داخل الشباك (49) رافعا رصيده الى 7 اهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.