دوري أبطال أوروبا: بنفيكا يضع قدما في ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - موناكو : وضع بنفيكا البرتغالي قدما في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه موناكو الفرنسي المنقوص 1 0 الأربعاء على ملعب "لويس الثاني" في موناكو في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل المهاجم الدولي اليوناني فانغيليس بافليديس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 رافعا رصيده الى ستة أهداف في تسع مباريات في المسابقة.

ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل في لشبونة.

وكان بنفيكا، السادس عشر في دوري المجموعة الموحدة، البادئ بالتهديد عندما قطع الاسباني الفارو كاريراس كرة من منتصف الملعب وانطلق بسرعة قبل أن يسددها زاحفة من 35 مترا مرت بجوار القائم الايسر (5).

ورد موناكو، السابع عشر، بتسديدة قوية من داخل المنطقة للاعب وسطه الجزائري الاصل مغنيس اقليوش أبعدها الحارس الاوكراني أناتولي تروبين بصعوبة الى ركنية (9).

وكاد كاريكاس يفعلها عندما تلقى كرة داخل المنطقة من المهاجم اليوناني فانغيليس بافليديس فتلاعب بالمدافع البرازيلي فاندرسون وسددها زاحفة تصدى لها الحارس البولندي رادوسلاف ماييتشكي (44).

ونجح بنفيكا في افتتاح التسجيل عندما تلقى بافليديس كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وحاول المدافع الغاني محمد ساليسو ابعادها لكنها تهيأت أمام المهاجم الدولي اليوناني الذي لعبها ساقطة من مسافة قريبة بخارج قدمه اليمنى الى داخل المنطقة (48).

وتلقى موناكو ضربة قاسية بطرد لاعب وسطه الجديد الدولي الليبي معتصم المصراتي المعار في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من سبورتينغ براغا البرتغالي، لتلقيه الانذار الثاني بسبب مطالبته الحكم الايطالي ماوريتسيو مارياني بتوجيه بطاقة صفراء الى كاريكاس اثر ارتكابه خطأ بحق المهاجم السويسري بريل إمبولو (52).