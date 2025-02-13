شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بدائل الغيابات أمام بتروجت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مناقشة بدائل غيابات الفريق فى مباراة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويفتقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جهود 5 لاعبين من القوام الأساسى خلال مواجهة بتروجت حيث كشف الجهاز الإداري عن غياب كل من محمد عواد،مصطفى شلبي،محمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت الثلاثاء الماضي وناصر ماهر بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات.

يأتي ذلك بجانب غياب محمود جهاد لاعب الوسط بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء فاركو بعد الحصول على إنذارين،الأمر الذى وضع جروس فى حيرة من أمره من أجل تجهيز البدائل المناسبة لمباراة بتروجت المقبلة.