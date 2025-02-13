شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يبحث عن الفوز الأول أمام الزمالك في المواجهة السادسة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، عن تحقيق الفوز الأول أمام الزمالك تاريخيا، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

ويحلم سيد عيد في تحقيق الفوز الأول على أبناء ميت عقبة في المواجهة السادسة تاريخيا بينهما، حيث سبق أن واجه الأبيض في 5 مناسبات سابقة لم يعرف خلالها الفوز مع ناديي النصر والداخلية، وخسر المباريات الخمسة.

ويسعى سيد عيد لتجهيز فريق بتروجت لتحقيق النتيجة الإيجابية الأولى أمام الزمالك، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب المنافس في المواجهة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدورى.

ورصدت إدارة نادى بتروجت، مكافآت للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز على الزمالك في المباراة المقبلة، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق في الجولات الثلاثة الأخيرة، حيث يعود آخر فوز للفريق إلى 28 يناير الماضى أمام البنك الأهلى بهدفين نظيفين.

وتراجع فريق بتروجت إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة، ومرشحا للتراجع أكثر بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر، حيث نجح في الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.