شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتدرب في قطر استعدادا لمواجهة لبنان بالبطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب السلة اليوم أولى تدريباته في قطر استعدادا لمواجهة لبنان في منافسات البطولة الدولية الودية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجارى، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها بمدغشقر في الأسبوع الأخير من فبراير.

ويلتقى المنتخب في اليوم التالى من بطولة قطر الدولية مع صاحب الأرض ثم يواجه الفلبين في اليوم الأخير من البطولة.

وتضم قائمة منتخب السلة كلا من يوسف شوشة، عمر عرابى، إيهاب أمين ، أنس أسامة، عمرو زهران، بيبو زهران، ومصطفى كيجو، أحمد عادل ، ياسين شيخو ، مهاب ياسر، يوسف شحاتة ، محمد طه ، خالد عبد الناصر ، أحمد خلف.