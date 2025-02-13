شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 13 - 2 - 2025 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة دورى nile اليوم الخميس بإقامة مواجهتين مهمتين، حيث يلتقى مودرن سبورت مع نظيره طلائع الجيش على ملعب السلام، بينما يواجه إنبى نظيره الاتحاد السكندري على ستاد المقاولون العرب.

موعد مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش

يواجه فريق مودرن سبورت فى الرابعة عصر اليوم الخميس، طلائع الجيش على استاد السلام فى لقاء من المتوقع أن يكون صعباً على الفريقين لرغبة كل منهما فى تحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل وخسر فى مثلها.

موعد مباراة إنبى والاتحاد السكندرى

ومع دقات الساعة السابعة مساءً يلتقى إنبى بقيادة مديره الفني محمد إسماعيل مع الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على ستاد المقاولون العرب في لقاء يبحث فيه كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول ترتيب الدوري المصري.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.