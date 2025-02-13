شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين عبد الفتاح ودارى لتعويض غياب العش عن الأهلي أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بين الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح، من أجل اختيار أحدهما للمشاركة في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويغيب مصطفى العش عن مباراة الإسماعيلي بسبب الطرد في مباراة غزل المحلة، وتجرى المفاضلة بين داري وعبد الفتاح لتعويض غيابه، وقد يكون داري أسهمه أعلى فى العودة للمشاركة الأساسية.

على جانب آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق تعرض للإصابة بجرح قطعي أسفل الفك.

وأوضح أنه قام بخياطة 4 غرز خارجية و3 غرز داخلية للاعب، بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة غزل المحلة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتغلب الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل سجله إمام عاشور.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.